مزايدة علنية لإقامة كافية في ميدان النصر بمدينة طور سيناء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، عن طرح مزايدة علنية؛ لإقامة كافية في ميدان النصر على طريق الكورنيش.

وقال أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة الطور، في تصريح له اليوم، إن الهدف من إنشاء كافية، هو تقديم خدمات للمواطنين، خاصة أنه سوف تقام كافة الاحتفالات والمناسبات في هذا الميدان.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيجري تزويد منطقة طريق الكورنيش بالكامل بكاميرات مراقبة؛ لمنع حوادث الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية المؤدية إليه، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ لضبط المخالفات والخارجين عن القانون.

وأشار "عبدالعظيم"، إلى أنه جرى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المدين، تمهيدا لوضعها على قوائم المدن السياحية بالمحافظة، وتتضمن استكمال تطوير طريق حمام موسى، وشارع 306، بإقامة 25 محلا جديدا، وكذلك قصر الثقافة، والمسرح المكشوف، والمرحلة الثانية من تطوير الكورنيش.

وأوضح رئيس مدينة الطور، أن تكلفة مرحلة التطوير الأولى تخطت 170 مليون جنيه، وتضمنت تطوير وتوسيع طريق الشهيد أحمد حمدي، والذي يعد الطريق الرئيسي، ويتوسط المدينة، بتكلفة 50 مليون جنيه، بطول 5 كيلو و300 متر، ورفع كفاءة وازدواج طريق حي النادي؛ ليتناسب مع التوسعات التي جرت بشارع أحمد حمدي، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة.

وبجانب ذلك، يجرى إنشاء سوق بدر الحضري، بتكلفة 16 مليون جنيه، وإقامة ممشى سياحي عالمي "أهل مصر"، بطول 2 كيلو، وبتكلفة 10 مليون جنيه، ويتضمن شاليهات لليوم الواحد على الشاطئ المقابل له، وتطوير طريق الكورنيش بطول 4 كيلو متر، وبلغت تكلفته 40 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير ميدان أفريقيا بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

كما يتم تطوير المرحلة الأولى من شارع 306، ومبنى تمكين المرأة وتحويله إلى فندق سياحي عالي المستوى، وكذلك فندق مورجن، وشاطئ الفيروز، بتكلفة 4 مليون جنيه، والاستاد الرياضي بتكلفة 18 مليون جنيه، وإنشاء عدد 2 ملعب قانوني بمركزي شباب الطور والساحل، بتكلفة 8 مليون جنيه، بجانب عدد من ملاعب النجيلة الصناعية، بعدد من المدارس وأحياء المدينة، واستكمال مسجد الحق المبين، بتكلفة 10 مليون جنيه.