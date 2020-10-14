اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 162 رحلة لنقل 20 ألف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، وصول 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 11 ألف راكب، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات مختلفة أوروبية، وعربية، وأفريقية ، تقل على متنها نحو 9 ألاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ24 ساعة القادمة كثافة تشغيل، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 20 ألف راكب على متن 162 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، حذر من خسارة قطاع النقل الجوي عالمياً نحو 77 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، أي ما يعادل 13 مليار دولار شهريا أو 300 ألف دولار لكل دقيقة بالرغم من استئناف الرحلات الجوية.

"إياتا" يناشد الدول بدعم قطاع الطيران في الشتاء

وذكر تقرير صادر عن "إياتا"، أن سيولة القطاع ستستنزف بمعدل متوسط يتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار شهريا العام المقبل بالرغم من التعافي البطيء في النقل الجوي.

ودعا الاتحاد الدولي إلى دعم القطاع خلال موسم الشتاء المقبل من خلال إطلاق إجراءات إغاثة مالية إضافية، بما في ذلك المساعدات المالية التي لا تضيف المزيد من المديونية إلى الميزانية العمومية لشركات الطيران المثقلة بالفعل.

ووصلت قيمة مساعدات الدول حول العالم إلى 160 مليار دولار، بما في ذلك المساعدات المباشرة وإعانات الأجور، والإعفاءات الضريبية للشركات، والإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعة بما فيها الضرائب على الوقود.

وأوضح ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنّ "تداعيات أزمة فيروس كورونا تتزايد باستمرار"، مؤكدا أنّ "عدم استبدال برامج الدعم أو تمديدها سيعود بعواقب وخيمة على القطاع المتعثر"، مشيدا بالجهود التي بذلتها الدول للحفاظ على عمل القطاع ودعم ملايين الوظائف في قطاعي السفر والسياحة.