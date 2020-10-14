محافظ أسوان: تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وحمايتها من التعديات

طالب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإعداد مخطط عمراني متكامل من خلال الرفع المساحى بواسطة مركز المعلومات الجغرافية والمرافق (GIS) لقطع الأراضى غير المستغلة خلف منطقة إمتداد العقاد لإستثمارها فى مبانى خدمية تعود بالنفع العام على أهالى المنطقة والمناطق المجاورة.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية للمحافظ، اليوم، لتفقد الأراضى التي تم إزالة التعديات عليها بشكل فورى مع مصادرة تشوينات الطوب الأبيض المستخدم فى البناء المخالف وذلك بعد صدور توجيهات من اللواء أشرف عطية بذلك للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وكلف المحافظ بمراجعة الإجراءات المتعلقة بمقترح إنشاء مجمع الخدمات الحكومى النموذجى بجوار المدرسة اليابانية المصرية بالعقاد، بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط مع الجانب الإماراتى على مساحة 4 ألاف م2 والذى يستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد أن الخدمة ستمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام الأون لاين من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة .