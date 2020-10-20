الكينج ينافس الخديوي.. أسماء شهرة غريبة لمرشحي النواب بمصر الجديدة

دائما ما تخطف مصر الجديدة الأنظار في أي استحقاقات دستورية، نظرا لأنها دائرة الرؤساء، كما أنها تشهد تنافسا شرسا بين المترشحين في أي انتخابات برلمانية، إلا أن معركة النواب هذه المرة، لفتت الانتباه بأسماء شهرة غريبة وغير مألوفة سجلها بعض المتنافسين في قوائم الترشح، بهدف جذب الانتباه وسهولة الانتشار بين مؤيديه وأبناء الدائرة.

ويتنافس 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد، في انتخابات مجلس النواب 2020، بالدائرة السادسة بالقاهرة التي تضم مصر الجديدة ومدينة نصر، التي تأتي في المركز الثاني على مستوى المحافظة، كأعلى عدد للمترشحين.

أسماء الشهرة غريبة بمصر الجديدة ومدينة نصر

وتصدر المترشحين أصحاب أسماء الشهرة غير المألوفة بالقائمة الفردية، أحمد سيد محمد رقم "27"، الذي أطلق على نفسه اسم "القائد"، ويخوض السباق مستقلا برمز "تمثال رمسيس".

المرشح الفردي المستقل، رقم "39"، فتحي حمدي إبراهيم مصطفى قبلان، رمز "المسلة" اختار لنفسه لقبا آخر يدل على الزعامة فسجل شهرته باسم "فتحي الكينج".

وما بين المترشحين أصحاب الرموز الفرعونية، دخل المرشح المستقل رقم "46" محمد سمير عبد الحكيم، رمز "العقرب"، ثالثا في قائمة أسماء الشهرة الغريبة، إذ أطلق على نفسه لقب "الخديوي".

45 مستقلا ينافسون و9 حزبيين و10 نساء

في محافظة القاهرة المقسمة إلى 19 دائرة، تأتي دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، في المركز الثاني من حيث عدد المرشحين الفرديين، بواقع 54 مرشحا، فيما تعد دائرة "حلوان" الأكثر عددا بـ57 مرشحا، وتعتبر الخليفة، أقل دوائر المحافظة، إذ يتنافس فيها 9 مرشحين فرديين فقط.

وبين المرشحين الـ54 على النظام الفردي بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، 4 أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مرشحا مستقلا، و9 حزبيين، و10 نساء.

وتحظى تلك الدائرة السادسة، باهتمام خاص، حيث تشهد منافسة شرسة لكن بطريقة هادئة راقية، كون أن مصر الجديدة معروفة بأنها دائرة الرؤساء، حيث أدلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس المؤقت عدلي منصور في مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ذات التراث الأثري الملكي، وهي نفس اللجنة الانتخابية التي يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها، بعد تم تغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميره النموذجية بنات.

انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب

تنتمي القاهرة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، وانطلقت الدعاية الانتخابية بها يوم 19 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي، ثم الانتخابات للمصريين بالخارج، في 4، و5، و6 نوفمبر، وتجرى بالداخل في 7، 8 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تُعلن نتيجة المرحلة الثانية في 15 نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 15 نوفمبر وحتى يوم 2 ديسمبر المقبل، ثم تبدأ الإعادة بانتخابات للمرحلة الثانية، بالخارج في 5، 6، 7 نوفمبر، وبالداخل في 7، و8 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للبرلمان بأكمله في 14 ديسمبر 2020.