أصغر مرشحة لـ"النواب": سنعمل على طرح مقترحات لتحسين معيشة العاملين

قالت إيلايا سمير حارص، أصغر مرشحة فى انتخابات النواب عن «القائمة الوطنية» بالبحر الأحمر، ممثلة لحزب الشعب الجمهورى، إن «السياحة» من أهم الركائز التى يستند عليها السواد الأعظم من سكان المحافظة، وبالتالى تحتل مكانة كبيرة ضمن أولوياتها فى البرنامج الانتخابى، لا سيما العمل على طرح مقترحات وآليات جديدة ومبتكرة من شأنها تحسين مستوى معيشة العاملين فى هذا القطاع، خاصة فى أوقات الكساد السياحى وانخفاض نسبة الإشغالات. وأضاف «إيلايا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «برنامجها الانتخابى يشمل عدة قطاعات مهمة جداً بجانب قطاع السياحة وأهمها «الصحة، التعليم، تمكين المرأة، دعم الشباب»، فكلها سواسية فى الأهمية»، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسى لدعمه للشباب فى الوصول إلى البرلمان، منوهة بأن مسألة تمكين المرأة إحدى الركائز الرئيسية التى ستعمل عليها، خاصة تمثيلها فى المجالس المحلية المنتخبة وغير الرسمية أيضاً.

إلى نص الحوار:

بداية.. حدِّثينا عن سيرتك الذاتية.

- أنا من مواليد مدينة الغردقة، ومنذ صغرى أتابع الحياة السياسية، إضافة إلى القراءة والكتابة، وتلقيت دعماً كبيراً من عائلتى، حيث كان الدافع لاختيار دراستى فى المجال السياسى، ولذلك حصلت على درجة البكالوريوس بكلية العلوم السياسية فى تخصصين، هما العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط، واخترتهما لأكون مُلمَّة بوضع مصر السياسى محلياً وإقليمياً ودولياً، ولحبى للدراسات السياسة أكملت الماجستير فى العلاقات الدولية والدراسات العليا فى مجال مقارنة سياسات الشرق الأوسط، وشغلت أيضاً عدة مناصب بمؤسسات سياسية دولية، ولكنى فضلت أن أعمل فى مؤسسة وطنية لأننى على يقين أنها حلقة وصل سريعة مع المواطنين، وأفضل من أى مؤسسة أجنبية.

سأعمل على تذليل العقبات التى تواجه مستثمري السياحة

ماذا عن رؤيتك لملف السياحة وطرق عودتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة؟

- «السياحة» من أهم الركائز التى يستند عليها السواد الأعظم من سكان المحافظة، وبالتالى تحتل مكانة كبيرة ضمن أولوياتى فى برنامجى، لا سيما العمل على طرح مقترحات وآليات جديدة ومبتكرة من شأنها تحسين مستوى معيشة العاملين فى هذا القطاع، خاصة فى أوقات الكساد السياحى وانخفاض نسبة الإشغالات، كذلك العمل على تذليل العديد من العقبات التى تواجه مستثمرى القطاع، الأمر الذى سينعكس بالضرورة إيجابياً على العاملين فى المجال بالمنشآت السياحية من أبناء الدائرة، ولا بد من التنسيق مع الجهات المعينة، ومخاطبة لجان التسعير لديهم لخفض أسعار الطيران الداخلى لمرسى علم، حيث إنها مرتفعة جداً، وهذا يعوق تدفق الوفود السياحية للمقصد، كما أنه يحد من حركة السياحة الداخلية، وأيضاً ضرورة العمل على الاهتمام بأوجه أخرى من صور السياحة، وعدم الاعتماد فقط على السياحة الشاطئية والترفيهية، حيث تزخر محافظتنا بالعديد من المقومات التى تجعلها قِبلة لكل من يبحث عن السياحة العلاجية والرياضية والتعليمية.

نشكر الرئيس لدعمه المستمر وثقته الكبيرة في الشباب

ماذا عن رؤيتك وأحلامك خلال المرحلة المقبلة؟

- أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه المستمر وثقته الكبيرة بالشباب، لذلك أهتم بتمثيل نسبة كبيرة منهم فى البرلمان، وبرنامجى موجه إليهم، إضافة إلى مشكلاتهم المطروحة.

إيلايا حارص: "تمكين المرأة" من أولوياتي.. وتمثيلها في "المجالس المحلية" والمنظمات مهمتي

ماذا تمثل المرأة فى برنامجك الانتخابى؟

- تعد مسألة تمكين المرأة إحدى الركائز الرئيسية التى يقوم عليها برنامجى، والعمل على ضرورة تمثيلها فى المجالس المحلية المنتخبة، وأيضاً ضرورة تمثيلها بنسبة كافية ومنطقية فى المجالس غير الرسمية (منظمات المجتمع المدنية والجمعيات الأهلية) من أجل الدفاع عن قضاياهن ومصالحهن.

كلمة أخيرة توجهينها لأهالى محافظة البحر الأحمر؟

- أقول إننا نعيش فكراً سياسياً جديداً ومتطوراً، وأشكرهم على الثقة التى أعطوها لى، ومتفائلة جداً.

أولوياتي

جميع الموضوعات مهمة وتستحق الانتباه لها، وتطويرها بالطريقة التى تكون فى النهاية لمصلحة أهالى البحر الأحمر، لذلك برنامجى الانتخابى يشمل عدة قطاعات مهمة جداً بجانب قطاع السياحة، أهمها «الصحة، التعليم، تمكين المرأة، دعم الشباب»، فكلها سواسية فى الأهمية.