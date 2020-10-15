اليوم.. 203 رحلات لنقل 27 ألف راكب بمطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الخميس، 98 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 14 ألف مسافر، كما يغادر المطار 105رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية وإفريقية، تقل على متنها نحو 13 ألف راكباً من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة القادمة زيادة في تشغيل الرحلات الجوية، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 27 ألف راكب على متن 203 رحلة طيران، تسيرها شركات دولية عربية، والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مصر للطیران تسير 48 رحلة اليوم

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اعلنت أنها ستسير اليوم الخميس 48 رحلة دولية، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية، ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يومياً إلى عواصم ومدن العالم.

وسيرت الشركة رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، إنجامينا، الخرطوم، الشارقة، تونس، البحرين، نيويورك، جوانزو، لاجوس، أبوجا ، أكرا، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، بغداد، مسقط، جوهانسبرج"، و3 رحلات إلى كل من "جدة ودبي"، ورحلتين إلى كل من "إسطنبول، أبوظبي، بيروت، الدمام، الرياض"، و7 رحلات داخلية بواقع 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5900 راكب.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بالمطار.