بريد الوطن.. الشعر لو هز قلبك شعر بصحيح

عمنا نجيب سرور بيقول: (الشـعر مـش بس شعر لو كـان مقـفى وفصيح.. الشعر لو هز قلبك وقلبى شعر بصحيح) وأتفق معه تماماً ليس فى الشعر وحده، لكن فى كل فروع الأدب، فمع كامل احترامى للفصحى وجمالها، لكن الفكرة والمعنى هما أول ما يشغلنى فيما يقدم لى، فمثلاً لست من مدمنى الأغانى الشعبية لكن لا أتأفف منها، ونجد مثلاً (قيس بن الملوح) يلوم قلبه الذى لم يف بوعده فى أن يشاركه التوبة عن حب ليلى، بل إن قلبه يذوب كلما ذكر اسمها، ابن زهر الحفيد وقف قدام مرايته فتفاجأ أن الشيب عمل فيه عمايله، وأن الزمن غدر به، فقال إيه: (إِنّى نَظَرتُ إِلى المِرآةِ إِذ جليت - فَأَنكَرَت مُقلَتاى كُلَّ ما رَأَتا - رَأَيتُ فيها شُيَيخاً لَستُ أَعرِفُهُ - وَكُنتُ أَعرِفُ فيها قَبلَ ذاكَ فَتى)، علشان ييجى بعد كده عمنا عبدالباسط حمودة بعد أن تصدمه مرايته أيضاً بأنه أصبح ضحية الشيب والزمن، عمنا المتنبى بيقول لنا إن الزمن رماه بمصائب لدرجة أن المصائب دى عملت غشاء واقياً على قلبه بيصد أى مصائب جديدة فما بقتش فارقة معاه، وييجى بعد كده حسن الأسمر وتعمل الدنيا معاه كما فعلت مع المتنبى فيخرج لها لسانه قائلاً: (يا دنيا هاتى كمان هاتى - مايهمكيش هم حياتى - أنا أصلى واخد على الأحزان - والدمع فى عيونى ليلاتى).

مصطفى سيد عبدالسلام - الدلاتون- منوفية

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