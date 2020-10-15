بريد الوطن.. أول امرأة
كتب:
بريد الوطن
10:16 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية
أنا أول امرأة
تحبس قوافى
الشعراء
فى غرفة مكياج
تحملُ مشاعرهم
فى حقيبتها
أحمرَ شفاهٍ مثير
وُلد بين حبيبين
غُرِسَ فى شفةٍ
أينعَ فى أخرى
بعدَ قُبلةِ حب..
أنا أول امرأة
تتصفحُ الرجال
ككُتبَ الفلسفةِ
تُنجبهم أجنّةً أحياء
صباحاً
وتتقيأهم أصابعَ
محشورةً فى فم البُعدِ
ليلاً..
أنا أول امرأة
تُدرِكُ أن الكونَ
لن يهتزّ
إن لم تَلِدَ
وليدَها الأول
ذكراً
تسنيم حومد سلطان
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