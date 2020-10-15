بريد الوطن.. أول امرأة

أنا أول امرأة

تحبس قوافى

الشعراء

فى غرفة مكياج

تحملُ مشاعرهم

فى حقيبتها

أحمرَ شفاهٍ مثير

وُلد بين حبيبين

غُرِسَ فى شفةٍ

أينعَ فى أخرى

بعدَ قُبلةِ حب..

أنا أول امرأة

تتصفحُ الرجال

ككُتبَ الفلسفةِ

تُنجبهم أجنّةً أحياء

صباحاً

وتتقيأهم أصابعَ

محشورةً فى فم البُعدِ

ليلاً..

أنا أول امرأة

تُدرِكُ أن الكونَ

لن يهتزّ

إن لم تَلِدَ

وليدَها الأول

ذكراً

تسنيم حومد سلطان

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