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محمود مسلم

بريد الوطن.. أول امرأة

كتب:

بريد الوطن
10:16 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا أول امرأة

تحبس قوافى

الشعراء

فى غرفة مكياج

تحملُ مشاعرهم

فى حقيبتها

أحمرَ شفاهٍ مثير

وُلد بين حبيبين

غُرِسَ فى شفةٍ

أينعَ فى أخرى

بعدَ قُبلةِ حب..

أنا أول امرأة

تتصفحُ الرجال

ككُتبَ الفلسفةِ

تُنجبهم أجنّةً أحياء

صباحاً

وتتقيأهم أصابعَ

محشورةً فى فم البُعدِ

ليلاً..

أنا أول امرأة

تُدرِكُ أن الكونَ

لن يهتزّ

إن لم تَلِدَ

وليدَها الأول

ذكراً

                                                          تسنيم حومد سلطان

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