بريد الوطن.. كداب قوى

طلعت للمريخ

طلعت للمريخ بحمارة

وهربت من وش حماتى

جريت ورايا وسبقتنى

بيادة والنبى يا اخواتى

تصرخ لى وتقول هات بنتى

وتشد دايماً شنباتى

مع إنى قتلت أبوزيد

وأنا اللى موِّت زناتى

أيام ما كنت فِ بطن أمى

كنت بابرم شنباتى

وكلت وأنا فى عطارد

بطاطا من عند الحاتى

وشُفت زفة كليوباترا

بعد ما مت بسنوات

سامح لطف الله

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