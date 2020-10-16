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محمود مسلم

بريد الوطن.. كداب قوى

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
الكدب

الكدب

طلعت للمريخ

طلعت للمريخ بحمارة

وهربت من وش حماتى

جريت ورايا وسبقتنى

بيادة والنبى يا اخواتى

تصرخ لى وتقول هات بنتى

وتشد دايماً شنباتى

مع إنى قتلت أبوزيد

وأنا اللى موِّت زناتى

أيام ما كنت فِ بطن أمى

كنت بابرم شنباتى

وكلت وأنا فى عطارد

بطاطا من عند الحاتى

وشُفت زفة كليوباترا

بعد ما مت بسنوات

                                                                               سامح لطف الله

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