بريد الوطن.. كداب قوى
كتب:
بريد الوطن
09:59 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
الكدب
طلعت للمريخ
طلعت للمريخ بحمارة
وهربت من وش حماتى
جريت ورايا وسبقتنى
بيادة والنبى يا اخواتى
تصرخ لى وتقول هات بنتى
وتشد دايماً شنباتى
مع إنى قتلت أبوزيد
وأنا اللى موِّت زناتى
أيام ما كنت فِ بطن أمى
كنت بابرم شنباتى
وكلت وأنا فى عطارد
بطاطا من عند الحاتى
وشُفت زفة كليوباترا
بعد ما مت بسنوات
سامح لطف الله
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