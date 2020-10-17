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محمود مسلم

بريد الوطن.. وداعاً أيها الشعر

كتب:

بريد الوطن
10:09 ص | السبت 17 أكتوبر 2020
الهجر

الهجر

وداعاً شعرى المطبوع

وقلب نحيبى المقطوع

ولهف مدادى التواق

يرثى شرقنا المصروع

فديتك يا لهيب متاهتى

والصافنات شروع

بكيتك يا قصيد العزم

عرش الشرق محض خضوع

ونسرين الهوى يشكو

جنى الرطب حول يسوع

وعرش الشوق ليل الهجر

فوق مقاصل مرفوع

يكفكف أفقنا دمعاً

وصبر القلب سيف مطيع

                                                                          عبدالناصر الكومى

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