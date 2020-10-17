بريد الوطن.. وداعاً أيها الشعر

وداعاً شعرى المطبوع

وقلب نحيبى المقطوع

ولهف مدادى التواق

يرثى شرقنا المصروع

فديتك يا لهيب متاهتى

والصافنات شروع

بكيتك يا قصيد العزم

عرش الشرق محض خضوع

ونسرين الهوى يشكو

جنى الرطب حول يسوع

وعرش الشوق ليل الهجر

فوق مقاصل مرفوع

يكفكف أفقنا دمعاً

وصبر القلب سيف مطيع

عبدالناصر الكومى

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