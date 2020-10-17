بريد الوطن.. وداعاً أيها الشعر
كتب:
بريد الوطن
10:09 ص | السبت 17 أكتوبر 2020
الهجر
وداعاً شعرى المطبوع
وقلب نحيبى المقطوع
ولهف مدادى التواق
يرثى شرقنا المصروع
فديتك يا لهيب متاهتى
والصافنات شروع
بكيتك يا قصيد العزم
عرش الشرق محض خضوع
ونسرين الهوى يشكو
جنى الرطب حول يسوع
وعرش الشوق ليل الهجر
فوق مقاصل مرفوع
يكفكف أفقنا دمعاً
وصبر القلب سيف مطيع
عبدالناصر الكومى
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