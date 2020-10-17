بريد الوطن.. نحن ومحافظ دمياط والبرنامج التنموى

نود أن نسأل محافظ دمياط: هل بالأجندة الخاصة لكم بشئون المحافظة كيفية تحقيق برنامج تنموى من أجل رسم الخطوط العريضة لمحافظة دمياط ككل ببعدها الجغرافى بنحو 1029 كم2؟ ومن ثم يرى المواطن الدمياطى إنجازات فعلية على أرض الواقع، والبرنامج التنموى له شروط معينة، وآليات تنفيذ، وكيفية التمويل، ودراسات جدوى، وامتلاك إرادة وإدارة جادة تنفذ وتخطط، مع الأخذ فى الاعتبار لفكر برنامج الحكومة فيما يخص محافظة دمياط، فى موازنة الدولة لعامها المالى الجديد 2020/2021، لتحقيق المطالب الجماهيرية الملحة فى شتى مجالات الحياة، لأن دمياط الحاضر بحاجة لإصلاحات فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والطرق والصناعة، والحاضر الدمياطى يعانى من (أنيميا) تنموية حادة، خاصة فى صناعة الأثاث التى ترتبط بكل أسرة دمياطية، من حيث الدخل المادى، والصناعة تواجه ركوداً حاداً حتى مدينة الأثاث الجديدة لم تحقق النجاح المرجو بعد، يضاف لذلك المناطق العشوائية التى دخلت الحيز العمرانى للمدينة مع التصوير الجوى عام 1985، لا اهتمام، ولا خطط رصف، ولا تشجير، ولا بناء مدرسة جديدة أو حتى وحدة صحية أو جمعية استهلاكية، أو تخطيط مستقبلى للارتقاء بها، وانتشالها مما تعانيه بشوارعها الترابية، بل تعانى تلك العشوائيات من أبشع حالات التلوث البيئى، وانتشار الورش المقلقة للراحة، وانتشرت الأمراض الصدرية.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث – دمياط

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