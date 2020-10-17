بريد الوطن.. أنقذنا من الإقامة فى الشارع يا رئيس الوزراء

نسكن فى منطقة الدويقة منذ أكثر من 20 عاماً، ومنذ شهر تقريباً قام الحى بإزالة مساكننا، وانتظرنا أن يتم نقلنا إلى وحدات سكنية مجهزة، أسوة بما حدث مع جيران لنا، خاصة أن موظفى الحى كانوا قد حصرونا من قبل، وتعرفوا على أوضاعنا قبل عملية الهدم، لكن أحداً لم يوفر لنا أى شقق بديلة، ما دفعنا للإقامة فى الشارع لأكثر من شهر، وأصبحنا نعيش مع الكلاب والثعابين، ما يجعلنا فى خوف دائم، ورغم أننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى للحى، فإن أحداً لم يسمعنا، على العكس تماماً، يجيئنا الجواب بأننا غير مستحقين، نناشد رئيس الوزراء، إيجاد حل لنا، وتوفير مساكن بديلة.

عن الأهالى: مصطفى عبدالله السيد

الدويقة - القاهرة

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