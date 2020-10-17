صور.. الشرطة توزع الحلوى على الطلاب في قنا بأول أيام الدراسة

وزّع ضباط الشرطة في مركز شرطة الوقف، شمال قنا، الحلوى على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدارس الوقف، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2020\2021.

وحرص رجال الشرطة على حضور اليوم الدراسي الجديد منذ الصباح الباكر، وحضور عمليات تقسيم الطلاب على الفصول والطابور الصباحي، وبعدها حملوا علب حلوى الشكولاتة وتوزيعها على التلاميذ.

كان وكيل وزارة التربية والعليم في قنا، أعلن انتظام الدراسة في المدارس التي بدأت دراسة السبت في جميع مراحل التعليم بمختلف الإدارات التعليمية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عددًا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمحافظ، وقدم التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، وحث الطلاب على ضرورة الاجتهاد باعتبارهم جيل المستقبل، والسعي إلى تنمية مهاراتهم والالتزام بتحصيل العلوم والجد والاجتهاد.

وأكد، أن مديرية التعليم بالمحافظة، استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 /2021، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، بتوزيع الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، طبقًا لقواعد التباعد الطلابي، موضحًا: "قمنا بتخفيض الكثافات الطلابية بمعظم فصول المدارس التي سمحت بذلك".

وأضاف "خالد"، نطمح إلى تحقيق التميز بين محافظات الجمهورية، خاصة بعد أن حققنا العام الدراسي المنقضي المركز الأول بين محافظات مصر، طبقا لمؤشر التعليم قبل الجامعي وأيضًا هذا العام نتوقع أن نكون من بين أعلى ثلاث محافظات طبقا لقواعد مؤشر التعليم قبل الجامعي لمحافظات الجمهورية".

وكانت الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة من خلال مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل، مع مديري المدارس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل جائحة كورونا، وضرورة تشكيل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بالأدوات اللازمة، مع ضرورة توفير مستلزمات التطهير اللازمة "كُحول، وكُلور، وصابون".

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس ومن تجهيز غرف للعزل حال وجود حالات والكشف على الطلاب والمعلمين، مؤكدين على الانتهاء من إعداد الخطط المدرسية الخاصة بكل مدرسة في جميع المراحل التعليمية.