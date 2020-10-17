قرينة الرئيس تنعي والدة منسي: "سطرت بتضحياتها أبلغ الدروس في الانتماء"

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والدة العقيد أحمد منسي، أحد شهداء القوات المسلحة في سيناء، مؤكدةً أنها كانت ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس فى الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن.

وكتبت انتصار السيسي، خلال صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل".

وأضافت: "كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس فى الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن".

وأعلن رضا المنسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد المنسي، اليوم، وفاة والدته سناء جاد بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

وكان أول ظهور للسيدة سناء جاد والدة الشهيد أحمد منسي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة سي بي سي، وقدمت لها التهنئة بعيد الأم، موضحة أنها تشعر بروح ابنها حولها فى المنزل وكأنه ما زال إلى جوارها، وأنها سعيدة بحب الناس له وحب زملائه له، وزارت كاميرا البرنامج منزل والدة "المنسي" في مدينة العاشر من رمضان، وسط حفاوة من السيدة في أول لقاء لها منذ استشهاد نجلها.