شوقي: نشر أسماء الطلاب المتأخرين عن سداد المصروفات ممنوع

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال طرحه الإعلامي عمرو أديب، بشأن نشر بعض المدارس أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "هذا الموضوع مرفوض وممنوع في المدارس الحكومية، والمصروفات هناك قد تقسط على دفعتين أو 4 دفعات في هذا العام تجاوبًا مع قدرات الناس".

وأضاف: "في حال حدوث هذا الأمر يمكن للطلاب أو أولياء الأمور إرسال شكوى مكتوبة لنا ونحن سنتعامل مع المدرسة التي تقدم على فعل هذا الأمر".

وتابع: "متفائلون بهذا العام وسنوفر منصات كثيرة وكتب إلكترونية وبث مباشر و3 محطات تلفزيون والبريد الإلكتروني ومنصة التعليم المصري في الأسبوعين المقبلين، وأي مشكلة ابعتوا لنا على الواتس آب مش على فيس بوك أو نصور فيديوهات".

وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد وذلك في فيديو بصوته نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد "شوقي"، أن هذا العام استثنائي وأنهم عملوا على حماية الطلاب والمدرسين والإداريين وكل أعضاء المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية مجانية ممتازة في نفس الوقت.

وتناول الفيديو الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الطلاب ومنها تقليل أيام الحضور والتباعد الجسدي بين الطلاب واستخدام القناة التعليمية "مدرستنا"، والتي ستكون الوسيلة التعليمية الفعالة هذا العام لمشاهدة الدرس في البيت ومناقشته بعدها في المدرسة.

واستعرض الفيديو الأدوات التي يمكن استخدامها في المذاكرة "أون لاين" مثل منصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمكتبة الرقمية التي توفر محتوى تفاعلي للمواد الدراسية المختلفة ومنصة ادمودو للفصول الافتراضية ومكتبة الدروس الإلكترونية للمرحلة الاعدادية والثانوية ومكتبة الكتب التفاعلية ومنصة اسأل المعلم ومنصة نظام إدارة التعلم lms لطلاب الثانوية العامة.