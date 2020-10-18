بنك مصر يبرم اتفاقية مع "مصاري" لتقديم خدماته البنكية

أبرم بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة «مصارى» لتمكينها من تقديم بعض خدمات المعاملات البنكية كقبول بطاقات الدفع الإلكترونى وخدمات بطاقات ميزة والدفع عن طريق QR CODE من خلال المحافظ البنكية، ويأتى ذلك انطلاقاً من ريادة بنك مصر فى مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة فى مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث قام البنك بالتعاون فى حصول شركة مصارى الرائدة فى خدمات الدفع الإلكترونى على رخصة ميسر الدفع الإلكترونى «Payment Facilitator» من البنك المركزى، التى أتاحت للشركة أن تقدم لعملائها عدداً من خدمات المعاملات البنكية.

ومن جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن هذا التعاون يأتى فى إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمى كركيزة أساسية يستند عليها فى إدارة أعماله، حيث يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من البنك أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التى أصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، لتفرض الخدمات التكنولوجية نفسها كضرورة لاستمرارية ريادة البنك فى السوق المصرفى المصرى.

وأوضح إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك، أن «التكنولوجيا» اليوم أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تحكم الاقتصاد العالمى، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجى الهائل أمراً فى غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمى فى هذه المجالات.

وقال محمد ناجى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصارى، إن العام الحالى شهد حراكاً كبيراً فى مجال الدفع الإلكترونى فى ظل مبادرة البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى وتقليل الاعتماد على النقود الورقية، مؤكداً أن الشركة تدعم توجهات الدولة المصرية فى إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدى الذى يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالى، موضحاً أن الشركة تعمل على رفع مستوى الوعى عند المواطنين لتسيير نجاح منظومة الدفع الإلكترونى.

وأشار محمد العماوى، مدير قطاع التسويق وتطوير الأعمال بالشركة، إلى أن «مصارى» جاهزة لإطلاق خدمات الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية عبر أكثر من 20 ألف نقطة بيع POS و50 ألف نقطة بيع تقبل خدمات QR CODE، موزعة بين شتى أنحاء الجمهورية، مضيفاً أن القطاع التجارى للشركة يستهدف خططاً توسعية أكبر فى الشهور المقبلة لزيادة نقاط البيع التى تقبل خدمات الدفع البنكية، التى تتضمن قبول البطاقات الإلكترونية والـQR CODE والتحويلات من وإلى المحافظ البنكية، موضحاً أن الشركة بصدد توجيه حملة إعلانية لتوعية وتدريب تجار «مصارى» بأهمية وكيفية استخدام الخدمات البنكية الجديدة.