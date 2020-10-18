مسلم: هناك دول تسخر إعلامها للنيل من مصر ومعاقبة الشعب على ثورة يونيو

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن "الأخبار الكاذبة" تُعد ظاهرة عالمية جاءت مع الصحافة الإلكترونية، وعصر الديجتال، وليس في مصر فقط، موضحًا أنه حضر مؤتمرا في برلين أكتوبر 2018 كان مُخصصا للحديث عن تلك الظاهرة والبحث فيها.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، أن هذا الأمر جعل الناس يثقون أكثر في الصحافة الورقية وليس الإلكترونية من حيث المصداقية، موضحًا أن شيئا إلكترونيا أصبح سهلا للتزوير، كما أن جريدة "الوطن" رغم كونها معروفة إلا أنها لم تسلم من ذلك.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن البعض يقوم بأخذ خبر أو بانر من صفحة "الوطن" ويدوِّن عليها تصريحات تحقق أهدافه، وكأن "الوطن" هي من نشرت ذلك، ومن هنا يصعب على القاري البسيط أن يفصل بين البانر الحقيقي والمزيف، فضلًا عن أن البعض يأخذ اسم الوطن وغير الوطن ويزيد حرفا أو ينقص حرفا، وهذا حدث مع بعض المواقع وليس "الوطن" فقط.

وأوضح مسلم، أن هذا الأمر إذا كان مزعجا في الخارج وحتى الآن لا يوجد حل له، فإنه في مصر يمثل أكثر إزعاجًا، كون مصر تواجه أزمة كبيرة من قبل جماعات ودول تُسخر إعلامها ولجانها الإلكترونية على مدار اليوم للنيل من هذه الدولة المصرية ومحاولة لعقاب الشعب المصري على القيام بثورة 30 يونيو.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن" إلى أن كم اللجان الإلكترونية التي تستهدف مصر وتحرض ضد الدولة وتضد النظام كبير جدا، وهذه اللجان جميعها مدفوعة الثمن، كما أن هناك صحفا ومواقع كانت مخصصة صفحات لها للإساءة للرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام المصري طوال الوقت وكانوا معتدين على ذلك.

وتابع: "عندما توترت العلاقات القطرية مع السعودية والبحرين والإمارات أصبحت تلك الصفحات تشن هجومًا حادًا على تلك البلاد، ابتدت نفس الصفحات تشتغل على الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان والملك سلمان، واتكشفت أنها تمويل، بس لما نكشف حاجة نلاقي حاجة تانية اتعملت، كلهم شغالين بهذا الإطار، تبعت خبر والجزيرة تاخده من موقع ملهوش لازمة، صفحات الإخوان تاخده، يقعدوا بقى توزيع أدوار ليس إلا".