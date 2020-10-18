"عبد الغفار" عن إمكانية غلق الجامعات بسبب كورونا: قرار الحكومة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة ستعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية خلال ساعات قليلة قادمة.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "نعمل على قدم وساق حتى لا يضار أحد من العام الدراسي، وبدأنا خطة تتضمن عدة إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في العام الدراسي الحالي بداية من دخول البوابات بالجامعات، بالإضافة إلى دخول المعامل والورش والعيادات وقاعات التدريس".

"مسبناش حاجة للصدفة"

وتابع، أنه جرى تشكيل لجان لإدارة الأزمات ومتابعة أداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للإجراءات الاحترازية والتعامل مع حالات الاشتباه بشكل سريع جدًا في أماكن الفرز، والكشف، وأماكن المستشفيات الجامعية، وعزل الحالات.

وأردف "عبد الغفار": "مسبناش حاجة للصدفة، وإحنا في تحدي، ومصممين كلنا على التكاتف إن الجامعات تعود السنة دي بوجود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأن تدب الحياة فيها مجددًا".

الكلام عن موجة ثانية من كورونا سابق لأوانه

وحول إمكانية تعرض مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "مستعدون لكل الاحتمالات وقرار الغلق لم يعد قرارا فرديًا أو قرارًا مختصًا بالجامعات والكليات، لكننا نتعامل مع الحالات المصابة ببروتوكول معلن ومنضبط ولدينا أساتذة عظماء في مجال مكافحة العدوى بكليات الطب، والكلام عن الغلق سابق لأوانه، وإذا حدث فإنه سيكون قرارًا على مستوى الحكومة وليس على مستوى الوزارة أو الأفراد داخل الجامعات".

لا مجال لزيادة المصروفات الدراسية بالجامعات

وأكد وزير التعليم العالي، عدم وجود أي مبالغة في الرسوم الجامعية: "السنة دي قلنا هنتحمل الزيادات الناتجة عن بعض الخدمات التي ستقدم، والتعليم الحكومي مجاني، حتى لو الطالب هيدفع 600 جنيه في السنة بكليات الآداب والحقوق والطب فهذا لا يعتبر رسوم، ولا يوجد مجال لزيادة المصروفات".