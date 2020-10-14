حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يظهر نوعا من الهدوء عند المقابلات الأولى، تجعل المحيطين به يظنونه مغرورا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تمنحك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.