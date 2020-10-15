حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، ممهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات، ومهما كنت مشغولًا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.