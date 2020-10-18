أديب: لو الأهلي والزمالك لعبوا النهائي هاخد إجازة واجيب كبدة وفشار

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بفوز الزمالك على منافسه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف، بعد يوم من فوز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "النهائي مصراوي، ماتش الأهلي إن شاء الله مضمون، وماتش الزمالك شبه مضمون بس بالمجهود والتعب".

وأضاف: "لو الأهلي والزمالك هيلعبوا يوم فيه برنامج هبقى إجازة، عشان أجيب سندوتشات كبدة وسجق ورز بلبن من شبيطة وآكل وأتفرج وأتبسط وفشار كتير".

وتابع: "مصر فرحانة، لأن أكثر المتفائلين لم يتوقعوا تحقيق هذه الانتصارات، بصراحة مُشرّف ويجب توجيه التحية لرجال وأبطال الفريقين، بطولة ورجولة وتركيز في الملعب واللياقة البدنية رائعة والمدربان سيطرا على الوضع جيدًا بالرغم من تعيينهما مؤخرًا".

وانتقد الإعلامي عمرو أديب قناة بي إن سبورتس، بسبب إعادتها لقطات زعمت أنها ضربات جزء مستحقة للرجاء المغربي بالرغم من عدم اعتراض لاعبيه، مشددًا على أهمية ألا يتهاون لاعبو الأهلي والزمالك بمباراتي العودة ضد الرجاء والوداد المغربيين ولا سيما أنهما حققا الفوز عليهما خارج القواعد: "لو حد قالي تشتغل إيه بدل السياسة، هيكون نفسي أشتغل في الكرة، لأن اللي شغال في الكرة هو رقم واحد في مصر والعالم".