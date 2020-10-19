محمد عمارة: أعضاء "الشيوخ" كوكبة من الخبراء.. وعودته خطوة تاريخية

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، إن البعض يعتقد من كلمة "الشيوخ" بأنهم كبار بالسن، ولكن المقصود بأنهم حكماء، لافتا إلى أن أعضاء المجلس كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة، موضحا أن الهدف من إنشاء المجلس إرساء الاستقرار السياسي والديمقراطي، وهناك 173 دولة تمتلك غرفتين برلمانيتين.

وأضاف "عمارة"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشى قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن مجلس الشيوخ يشكل خطوة تاريخية بعد غياب تام، ومصر باتت على الطريق السياسي الصحيح.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبارة عن منصة حوارية تضم 27 حزبا، وهي جامعة شاملة لمختلف الآراء، وهناك المؤيد والمعارض، كما أن شباب حزب النور في التنسيقية.

وتابع "قد نختلف في الفكر لكن القبلة الواحدة هي مصلحة الوطن"، لافتا إلى أن التنسيقية أجرت حوارات مجتمعية عن بعض القوانين ولا سيما قانون مجلس الشيوخ، والذي حاز على إشادة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، كما أن التنسيقية تتواجد بين المواطنين في الشارع.