سرقوا 30 رأس ماشية.. حبس تشكيل عصابي لسرقة الحظائر بالمنوفية

أمر المحامي العام لنيابات محافظة المنوفية، بحبس 4 متهمين، اليوم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الماشية بمركزي "تلا والشهداء".

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، يفيد بضبط 4 متهمين بمركزي تلا والشهداء تخصصوا في سرقة الماشية بأسلوب كسر أبواب الحظائر، وجرى ضبط كافة الأدوات المستخدمة في السرقات وتروسيكل لنقل الماشية بعد سرقتها .

كان فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، ضبط 4 عناصرإجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية ومقيمون بمحافظة المنوفية، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الماشية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلوب كسر باب الحظائر مُتخذين دائرة مركزي شرطة الشهداء، وتلا، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزة اثنين منهم بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات لذات العيار ودراجة نارية "تروسيكل، بدون لوحات معدنية".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكاب11 واقعة بذات الأسلوب بدائرة مركزي شرطة الشهداء وتلا، وأرشدوا عن 20 رأس ماشية و10 رؤوس أغنام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.