حملة رقابية على 23 مطعمًا و"كافيه" في أسوان

شنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان حملة مكبرة، اليوم، على المطاعم والمقاهي بمركزى أسوان وكوم أمبو، للوقوف على استيفاء الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، إن الحملة مرت على ٢٣ مطعم وكافيه، وأسفرت عن تحرير ٥ محاضر جنحة صحية لمخالفة القرار ٩٦ لسنه ١٩٦٧ نظافة، وأعدمت ٣٢ كيلو أغذية مطهية بسبب تغيير في خواصها، كما تم إعدام ١٥ لتر زيوت و١٢ لتر عصائر بسبب تغير الخواص، بالإضافة إلى إعدام ١١ كيلو مجمدات.

وأضاف أن الحملة حررت مذكرة غلق إداري لأحد المطاعم لعدم استيفاء الاشتراطات، كما جرى التنبيه على جميع الأماكن باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء العمل والتنبيه على جميع العاملين بارتداء الكمامات والواقيات الشخصية.

من جهة أخرى، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية قبل انتخابات مجلس النواب، للظهور بالشكل المشرف والراقي، وأكد خلال الاجتماع التنسيقى إعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالي 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و39 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة، وأشار إلى أن دور الأجهزة الحكومية يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستي فقط.