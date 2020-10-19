وضع مدرسة خاصة بالمنوفية تحت الإشراف المالي والإداري

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على مذكرة العرض التي تقدمت بها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوصت بوضع مدرسة الشريف الخاصة التابعة لإدارة أشمون التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم، نظرا لوجود مخالفات رصدتها إدارة التعليم الخاص بالمديرية.

وقال "أحمد سويد" مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية، وجهت انذارا للمدرسة يتضمن المخالفات التي جرى رصدها وإمهالها شهرًا لإزالة هذه المخالفات بعد تعهد الممثل القانونى للمدرسة بإزالة المخالفات ولم يتم إزالتها كما قامت ذات اللجنة بمخاطبة إدارة أشمون التعليمية بإزالة ذات المخالفات ورد المبالغ المالية لأولياء الأمور خلال أسبوعين ولم يتم إزالة المخالفات أيضا مما استوجب العرض على اللواء محافظ المنوفية.

وأضاف "سويد" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن المتابعة رصدت مخالفات مالية داخلية خاصة بالمدرسة والحصول علي مبالغ من أولياء الأمور وإدخالها خزينة المدرسة وعدم إعطائها لهم، مؤكدا التحقيق في المخالفات من قبل الشؤون القانونية، ثم تحويل الملف بعد ذلك إما للنيابة العامة أو النيابة الإدارية.

علي صعيد متصل، قرر، أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية إستبعاد مدير مدرسة غبريال موسى الابتدائية بميت خاقان التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ونقلها لديوان الإدارة التعليمية لبثها فيديو على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحرض فيه تلاميذ المدرسة على عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مخالفة بذلك كل الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.