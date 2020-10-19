11 عملية سرقة.. القصة الكاملة للقبض على عصابة سرقة الماشية بالمنوفية

اتفقوا علي الشر وقتل أحلام الفلاحين الذين يكدون ليل نهار من أجل امتلاك رأس ماشية تستر حالهم وتحميهم من العوز، قرروا فيما بينهم سرقة المزارعين سرا، وبالفعل وضعوا خطة تتضمن كسر أبواب الحظائر وسرقة الماشية.

4 خارجين عن القانون، قرروا تكوين تشكيلا عصابيًا، واتخذوا من قري ومدن مركزي "تلا والشهداء" بمحافظة المنوفية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ونجحوا في تنفيذ 11 عملية سرقة للماشية بنطاق المركزين، إلا أن رجال الشرطة توصلوا لخيوط تثبت تورطهم في العديد من جرائم السرقة.

تحريات مكثفة من ضباط المباحث بمديرية أمن المنوفية تحت إشراف مباشر من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، إثر تعدد بلاغات سرقة رؤوس الماشية، توصلت إلى المتهمين الأربعة وتم متابعتهم عن قرب للتأكد من تورطهم في جرائم السرقة التي شهدتها قرى المركزين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول علي إذن النيابة العامة، والتنسيق بين مباحث مركزي تلا والشهداء، قامت قوة من مديرية أمن المنوفية، بمداهمة مكان تواجد المجرمين ونجحوا في إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وبمواجهة المتهمين الأربعة اعترفوا تفصيليا بإرتكاب 11 واقعة سرقة بدائرة مركزي شرطة الشهداء وتلا، كما أرشد المتهمون عن أماكن الماشية المسروقة وعددها رأس ماشية و10 رؤوس أغنام.

وبعد الإعلان عن ضبط المتهمين، سادت حالة من الإرتياح بين الفلاحين بمركزي تلا والشهداء حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة معدلات سرقة الماشية من المنازل والأراضي الزراعية خاصة في القري، ةتم تحرير محضرًا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة بمركز تلا بالمنوفية، أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات .