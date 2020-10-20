بريد الوطن.. قضايا التعليم وأهمية وجود حوار مجتمعي

يعد التعليم ركيزة للنهوض بالمجتمع والوطن، ومن غيره لا يستطيع أى بلد النهوض والتقدم قيد أنملة، ومن أجل هذا حظيت قضية التعليم على مر الزمان بنقاش وحراك مجتمعى، لكونه الرافد الأساسى لكل الأسر وكل تقدم، وأى خطوة فى التعليم تجد الجميع لها مصغياً، ومن هنا وجب علينا الاهتمام به.

وفى الفترة الأخيرة حدثت تطورات كثيرة فى نظم التعليم من قِبل الدولة لم تجد صدى كاملاً وتفهماً من كل الأسر المصرية، وخاصة موضوع الثانوية العامة والاعتماد على التابلت فى المنظومة التعليمية.

كانت هناك صعوبات ومعوقات حقيقية فى تنفيذ ذلك والاستغناء عن الكتاب، وهناك مشكلات تخص المعلمين من ضعف الراتب وما شابه ذلك، مما يعد خللاً فى مواجهة مصاعب الحياة، مع مشكلة الدروس الخصوصية والاستعاضة عنها بمجموعات التقوية التى قد تكون أغلى من الدروس نفسها.

وعلى ذلك يجب أن نعد للأمر عدته، ونضع حلولاً مختلفة من خارج الصندوق يشارك فيها الخبراء والمهتمون، ويحدث نقاش وحوار مجتمعى يتناول كافة قضايا التعليم ويضع الحلول، بدلاً من أن تكون هناك قرارات فوقية من الوزارة، وأعتقد أن الوزارة ستستجيب لهذا الحوار المجتمعى الذى يضع روشتة علاج لقضايا التعليم.. حفظ الله الوطن.

شمس على الأمير

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