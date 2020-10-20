مرشح برلماني بعد دهس طفل أسفل سيارته الانتخابية: السائق نقله للمستشفى

لقى طفل مصرعه أسفل سيارة دعاية مرشح لمجلس النواب بدائرة مركز منوف السادات سرس الليان، أثناء سيرها في قرية السنابسة بدائرة مركز شرطة منوف.

وقال عادل طلبة مرشح مجلس النواب، "إن السيارة تم استئجارها كعادة الحملات الانتخابية، وأثناء سيرها قام أحد الأطفال بمحاولة الركوب عليها من الخلف ولكن سقط أسفل العجلة الأخيرة للسيارة، وقام بعدها السائق بنقل الطفل إلى المستشفى ولم يتركه"، مؤكدا أنه لم يعلم بالواقعة إلا منذ دقائق قليلة حيث إنه كان في مؤتمر انتخابي.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الوطن"، أن الطفل كان يلهو برفقة عدد من الأطفال أثناء سير السيارة، وبسبب التدافع بين الأطفال سقط الطفل أسفل سيارة الدعاية للمرشح ومات على الفور حيث تم نقله إلى المستشفى لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على السيارة، نافيا الشبهة الجنائية حول الواقعة.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع طفل دهسا أسفل سيارة ربع نقل تقوم بالدعاية لمرشح لمجلس النواب عادل طلبه المرشح عن الدائرة الانتخابية.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.