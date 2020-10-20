"كلاكيت تاني مرة".. تصوير مؤتمر انتخابي بطائرة بدون طيار بالمنوفية

للمرة الثانية بين مرشحي مجلس النواب في المنوفية، نظم علاء جعفر مرشح مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في قرية ميت شهالة بمركز الشهداء، وقام بتصويره باستخدام طائرة بدون طيار "درون"، في مخالفة لاستخدام تلك النوع من كاميرات التصوير إلا بإذن مسبق وفق القوانين.

وشارك في المؤتمر لدعم المرشح الآلاف من أهالي القرية ومحبيه وأنصاره من القرى المجاورة، وعرض المرشح خلال المؤتمر برنامجه الانتخابي والخدمات التي سيقدمها للقرية وقرى الدائرة حال نجاحه في انتخابات مجلس النواب الجارية.

الجدير بالذكر، أن مؤتمرا آخر للمرشحين عن دائرة شبين الكوم، سعيد محمد قاسم مرشح المرشح عن حزب حماة وطن رمز الجرار، والسيد إبراهيم السرساوي المرشح المستقل رمز الحصان، تم تصويره باستخدام طائرة بدون طيار "درون" لتصوير المؤتمر الانتخابي، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وتستعرض "الوطن" 6 معلومات عن الموقف القانوني لاستخدام الطائرات بدون طيار..

1- مجلس النواب وافق في عام 2017 على مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا.

2- نص القانون على حظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا.

3- يحظر استخدام الطائرات المحركة آليا إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الدفاع.

4- عرف القانون الطائرات المحركة آليا أنها عبارة عن أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار.

5- نص القانون على العقوبة في حالة استيراد أو استخدام الطائرات المحركة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 6 أكد القانون علي أنه يتم مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار الموقف مرة أخرى.