الدولة تعلن الحرب على العشوائيات.. تسكين مليون مواطن بأماكن آدمية

شهور قليلة تفصلنا عن إعلان مصر خالية من العشوائيات، التي عجزت حكومات سابقة عن تحقيق أي إنجاز يذكر في هذا الملف، إذ كانت العشوائيات قنبلة موقوتة، وعقبة حقيقية أمام أي نظام أو حكومة تتولى المسؤولية، بخلاف أنّها كانت مصانع لتفريغ العنف والتطرف والإرهاب، ومنبع لتصدير المشكلات والأزمات الاقتصادية على مر العصور.

وترصد السطور التالية، أبرز المشروعات الجاري تنفيذها للقضاء على العشوائيات، كما يلي:

مثلث ماسبيرو

سعت الدولة لتطوير منطقة "مثلث ماسبير"، من خلال إزالة المناطق العشوائية وإيجاد مناطق بديلة للأهالي، نظرا لما تمثله مباني المنطقة بالكامل من خطورة داهمة على السكان والأرواح، إذ شمرت الدولة عن سواعدها لبناء 1000 وحدة سكنية لهم، في مساحة قدرها 8 أفدنة تطل على شارع 26 يوليو، ومساحة 74 فدانا يسكنه 4 آلاف أسرة، و111 محلا تجاريا، وجرى تقسيم المنطقة في التطوير إلى 4 أجزاء: تجارية، ترفيهية، سياحية، وسكنية، فضلا عن أماكن للمساحات الخضراء، وانتظار السيارات، وأماكن للمشاه، ويبلغ عرض الشارع 24 مترا، ولا يزيد طوابق العمارات عن 40 طابقا، وكل الشركات المالكة لأرض ماسبيرو لها حق التطوير كما تشاء، في إطار التلتزام بالمخطط العام للدولة‪.‬

إعادة تسكين مليون مواطن بوحدات سكنية آدمية

ومن المقرر تسكين نحو مليون مواطن من قاطني المناطق غير الآمنة، في مناطق جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها، مثل مشروع المحروسة، ويقع بحي النهضة بمدينة السلام على مساحه 60 فدانا، وجرى بالفعل افتتاح المرحلة الأولى 3229 وحدة، إضافة إلى 84 محلا ومنفذ بيع، و39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة.‬

وتضمنت عملية تطوير تل العقارب، إزالة الأحياء العشوائية القديمة، وإقامة مناطق سكنية آدمية، على الطراز الإسلامي، وتضمن المشروع إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعها 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، على 7 أفدنة جرى تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحي وأماكن لانتظار السيارات، وأقل شارع عرضه 12 مترا‪.

كما جرى منطقة قلعة الكبش وغيرها من المناطق القديمة التي كانت تمثل قنابل موقوته، داخل منطقة مصر القديمة.

جار الانتهاء من مشروع بشاير الخير 3 و5

كان المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أعلن أنّ تكلفة تطوير المناطق العشوائية تبلغ 32.5 مليار جنيه، وأنّ هناك 375 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية بها 241 ألف وحدة سكنية، وجرى الانتهاء من تطوير 298 منطقة بواقع 166 ألف وحدة، سكنية، وجار الانتهاء قريبًا من مشروع بشاير الخير 3، ومشروع بشاير الخير 5، وهناك مشروع الخيالة في القاهرة بواقع 2525 وحدة وبتكلفة مليار جنيه، ويتكلف المشروعين نحو 7 مليارات جنيها.

وأضاف صديق خلال تصريحات صحفية، أنّ عدد الوحدات التي بنيت في الإسكندرية تبلغ 33 ألف وحدة، وإجمالي تكلفة مشروع بشاير الخير بمراحله الأربعة، بلغت 10 مليارات جنيه، والمشروع وفر بالفعل 33 ألف وحدة سكنية للمواطنين بواقع 1600 وحدة للمرحلة الأولى بشاير الخير 1 و1800 للثانية بشاير الخير 2، و 10 آلاف و600 وحدة للثالثة، و15 ألف و600 وحدة للرابعة بشاير الخير 5.

خطة مصر 2030 تهدف للقضاء على المناطق غير المخططة

وكشف صديق عن وجود خطط بالمحافظات لتطوير الأماكن الآمنة وغير المخططة، التي تفتقر لوجود الشبكات والطرق والخدمات، خلال 10 سنوات، لافتا إلى أنّ هناك مشروع معا بمدينة السلام بواقع 4500 وحدة وتكلفة 1.1 مليار جنيه، موضحًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتوفير حياة كريمة ورفع مستوى حياة المواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية في 221 مدينة، بواقع 417 ألف فدان، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، إذ إنّ خطة مصر 2030 تهدف للقضاء على المناطق غير المخططة، لإتاحة شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، والإنارة، وجار الانتهاء من جزء كبير من مخطط تطوير القاهرة التاريخية قبل منتصف 2021.