الوزراء: إعلان تفاصيل خطة الإصلاح الهيكلي قريبا جدا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء بحث اليوم، خطة الإصلاح الهيكلي، لافتا إلى أن الحكومة اجتازت برنامج الإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد الدولي طوال السنوات الماضية، بكل نجاح.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن النموذج المصري أصبح نموذج يدرس بالنسبة لصندوق النقدي، "أي دولة حديثة دلوقتي في موضوع الإصلاح عندما تذهب لصندوق النقد الدولي المجتمعين مع هذه الدولة بيجيبوا ملف مصر ويعرضوه، لأننا أصبحنا مثال تحتذى به دول والصندوق يعرضه للدول الراغبة في الإصلاح".

وأوضح أن لمضاعفة واستمرارية الإصلاح المالي والنقدي، يجب أنه يتبعه إصلاح هيكلي، وهذا ما كانت تتفاداه الحكومات السابقة، لافتا إلى أن المقصود بالإصلاح الهيكلي هو إصلاح منظومة العمل بالجهاز الإداري للدولة وإصلاح منظومة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما من شأنه زيادة معدلات النمو.

وأكد أن جوانب الإصلاح الهيكلي سيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي قريبا جدا، وستكون بمثابة دليل إرشادي لما ستقوم به الحكومة خلال السنوات المقبلة، "هتكون حاجة الحكومة بتلزم نفسها بها مش برنامج بنعمله مع مؤسسات دولية تتضمن شروط معينة، وهيكون برنامج مصر خالص نابع من دراسة مستفيضة من الحكومة المصرية بالاستعانة باستشارات من صندوق الدولي.