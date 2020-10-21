"الطيران المدني" تعلن الطواريء لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة

ناشدت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين لدبها ضرورة توخي الحذر والإلتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار" والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للتقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة القادمة.

ونبهت الشركة، خلال منشور إداري لها، قبل قليل، على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري، خاصة بمنطقة مهبط المطار، والإلتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من الحوادث.

منع الطيران في حالة انخفاض مستوى الرؤية

وقالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، لـ"الوطن"، إن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران، ويشل حركته هو إنخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وكشفت المصادر، أن غرفة ومركز العمليات بالمطار، يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ .

في غضون ذلك شن الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي حملة تفتيش مفاجئة، بجميع الإدارات، للتأكد من تنفيذ كافة إجراءات السلامة خلال فترات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وخلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، وشدد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف والمتغيرات المناخية، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لـ"الوطن"، أن المطارات المصرية ستعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن الأولوية ستكون للأمن والسلامة، وأن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار، ولكن حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.

وكان وزير الطيران المدنى، عقد اجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها، ورئيس سلطة الطيران المدنى، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، ومساعدي وزير الطيران، لمناقشة الإستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية فى ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض البلاد خلال الساعات القادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار.

وتم إستعراض الخطط والإستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاه والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.

وشدد وزير الطيران على ضروة رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمطارات المصرية، وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران، ومتابعة الموقف أول بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان إنسيابية الحركة داخل المطارات.

وأكد "منار" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.