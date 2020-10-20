"خرجت في يدها كنيولا".. القصة الكاملة لاختفاء "فرح" طالبة المنوفية

كشف مصدر أمني، تفاصيل اختفاء طالبة الثانوية بالمنوفية "فرح"، الذي أثار غيابها حالة من الجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أن الطالبة خرجت من منزلها قاصدة إحدى صديقاتها، هربًا من المشاكل الأسرية.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الفتاة لم تتعرض للأذى، موضحًا أنها خرجت من منزلها وفي يدها "كانيولا" نظرا لتعرضها للإعياء، نافيًا ما تردده بعص صفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن احتفاء الطالبة نتيجة الخطف، وإنما لخلافات مع أسرتها.

تعود أحداث الواقعة، إلي قيام آية مجدي شقيقة الطالبة، بنشر "تدوينة" على "فيس بوك" كتبت فيها: "أختي فرح في 3 ثانوي من ساعة ونص بعتت لصاحبتها رسالة، ومن بعدها الرقم اللي بعتت منه ورقمها مقفول اللي يعرف أي وسيلة مساعدة يكلمني".

وعقب نشر "البوست" ببضع ساعات، نشرت "أية" مرة أخرى على صفحتها، تفيد بعودة شقيقتها إلي المنزل بعد إختفائها قائلة: "الحمد لله فرح أختي رجعت بالسلامة بس صحتها وحشة جدا لأنها أصلا كانت خارجة تعبانة دعواتكم ليها بتمام الشفا ولسة في القسم بنخلص المحضر".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المواطنين بغياب، كريمته، طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، عن المنزل عقب ذهابها لأحد الدروس، وفى وقت لاحق تداول منشور بصفحة شقيقة المتغيبة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن استقلال المتغيبة لسيارة أجرة تاكسى وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة اختطاف.

وأضاف أن تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أكدت عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت باستقلال مركبة توك توك، وليس سيارة أجرة تاكسى بالقرب من مسكنها، وقام السائق بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم قامت باستقلال سيارة ميكروباص باتجاه مدينة قويسنا.

وأوضح البيان أنه أثناء السير في إجراءات البحث حضر كل من الغائبة، وشقيقتها، ووالدهما، وقرروا بعودة المذكورة وأنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بمكروه، وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الاجتماعي عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة المتغيبة، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من المتغيبة نفسها.

وبمواجهة المتغيبة أقرت أنها كانت طرف صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها اختلقت واقعة استقلالها سيارة أجرة تاكسى وتعرضها لمحاولة اختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها في البقاء بمنزل صديقتها، وبسؤال والدها أقر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في غياب كريمته .

وأثارت وقائع إختفاء الفتيات في الفترة الأخيرة حالة من الخوف بين الفتيات وأولياء الأمور، وكان أشهرها في الفترة الأخيرة، فتاة الإسكندرية حيث صرح مصدر أمنى، بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، وأنها تركت منزلها لخلافات أسرية، و ضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات.