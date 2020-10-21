حرب تمزيق اللافتات تشتعل بالقليوبية والمرشحون يحتمون بكبار العائلات

تشهد انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية أجواء ساخنة، حيث دخلت المعركة الانتخابية مرحلة تمزيق اللافتات مع بدء مرحلة الدعاية لمحافظات المرحلة الثانية والتي تدخل فيها المحافظة.

وشهدت الشوارع انتشار ظاهرة اللافتات الممزقة وسط تبادل الاتهامات بين المرشحين وخاصة، في ظل التسابق على استغلال الأماكن البارزة لتعليق اللافتات.

ولجأ بعض المرشحين إلى توزيع لافتات الدعاية على بيوت كبار العائلات من أنصارهم بالمدن والقرى لتعليقها على هذه المنازل طمعا لتوفير الحماية لـ اللافتات من اقتراب المنافسين، بجانب اختيار الأماكن المرتفعة حتى تكون بمنأى عن أيادي خصومهم الذين يسعون لتمزيقها.

في سياق متصل شهدت الساحة الإعلانية الخاصة بالدعابة الانتخابية منافسة شديدة وشكاوى ومشادات بين أصحاب الفراشة ومسؤولي شركات الدعاية أصحاب امتياز اللوحات الإعلانية المضيئة بالشوارع الرئيسية بالمحافظة، وخاصة في العاصمة بنها حيث يرفض أصحاب الشركات إقامة بوابات دعاية للمرشحين من خلال أصحاب الفراشة في أمكان الامتياز.

وتقدموا بشكاوى لمسؤولي إدارة الإعلانات بالمحافظة التي رخصت لهم الأمكان بمقابل مادي كبير، مؤكدين أن وجود دعاية أصحاب الفراشة يتسبب في خسائر مالية لهم.

وتشهد القليوبية أجواء ساخنة منذ انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالمحافظة الإثنين الماضي، والذين يصل عددهم إلى 223 مرشحا يتنافسون على 16 مقعدا فرديا في 6 دوائر انتخابية و14 مقعدا بالقائمة يتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين بقطاع القاهرة ووسط الدلتا.

فيما أطلق عدد كبير من المرشحين سيارات الدعاية لبث الأغاني الدعائية والتي أعدوها على طريقة المهرجانات، وجابت الشوارع سيارات الدعاية تعلن عن المرشحين وتبث الأغاني لجذب انتباه الناخبين.

أغنية لمرشح بنها بلحن "الطبطبة"

وكانت الظاهرة الأبرز في الشارع البنهاوي هي أغنية الدعاية الخاصة بالمرشح إبراهيم السيد نصر سرحان الشهير بالعمدة إبراهيم سرحان مرشح مستقل عن دائرة بنها وكفر شكر، والتي جاءت على وزن وقافية أغنية "الطبطبة" للفنان حسين الجسمي مستغلا لحن الأغنية الأصلي.

وطافت سيارة "دي جي" تبث الأغنية في شوارع بنها وكفر شكر، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "دعم الصقر مش هيكمل إلا بيك ابن بنها هتلاقيه جنبك بيواسيك"، وهو ما لفت انتباه للمواطنين الذين تفاعلوا معها.