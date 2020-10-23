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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتصف مولود برج العقرب بالغموض، كما أنّه يعمل على إخفاء العديد من الأمور عن الأشخاص المحيطين به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل مشكلاتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم غير مناسب للمواجهات العنيفة، حاول أن تتفاهم بهدوء من أجل إيجاد حل لمشكلة عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

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