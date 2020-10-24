24 مرشحا بإدفو يتنافسون اليوم على مقعد فردي بالنواب

قبل انطلاق الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأسوان 2020 ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ24 بالدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو الذين يتنافسون على مقعد فردي.

علي البدري الملاوي، حزب "مستقبل وطن"، رمز القلم.

المغازي حسين معوض، مستقل، رمز غصن الزيتون.

رمضان العمدة، مستقل، رمز الأسد.

أشرف يونس أبو قش، مستقل، رمز الطائرة الهليكوبتر.

عبدالغفار الصيفي، حزب "التجمع الوطني التقدمي"، رمز السد العالي.

العمدة حمدان النادي، مستقل، رمز الحصان.

لواحظ عبدالخالق، مستقل، رمز التليفزيون.

محمد خيري، مستقل، رمز الأتوبيس.

إسماعيل عبيد، مستقل، رمز العقرب.

صالح منصور الخمري، مستقل، رمز الكف.

شوق حسين سالم، مستقل، رمز الفراشة.

عيد حسيب ، حزب "حماة الوطن"، رمز الجرار الزراعي.

حسن الأمين سليمان، مستقل، رمز عنقود العنب.

عبدالحارس إبراهيم، مستقل، رمز السفينة.

محمد هلالي أبو دبلو ، مستقل، رمز الديك.

أحمد حسين أبوغنيم ، مستقل، رمز بندقية الصيد.

محمد ربيع عبده، مستقل، رمز التليفون المحمول.

عامر أبو إسماعيل الفقيري، مستقل، رمز الغزال.

عمر فرج حسين، مستقل، رمز المنشار.

محمود عبدالمحسن أبو كويز، مستقل، رمز سيارة مطافي.

ياسمين محمد أبو رباب، مستقل، رمز المروحة.

هدى عبدالحارس الطيب، مستقل، رمز العصفور.

محمد دين حسين أبوعجيب، حزب المحافظين، رمز الفنجان.

موسى محمد علي وشهرته موسى عزو، حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.