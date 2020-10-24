إقبال كثيف من الناخبين على لجان إدفو منذ فتح التصويت بالانتخابات

توافد العشرات من أهالي قرية العطواني التابعة للدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، للإدلاء بأصواتهم بلجنة مدرسة العطواني في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2020 والتى يتنافس فيها 24 مرشح على مقعد فردي.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علي ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلي عرس ديمقراطي.

وأكد عطية أن المحافظة تقف علي مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح علي آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجيستي فقط. ووجه المحافظ إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجيء علي مقار اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولي المحليات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.