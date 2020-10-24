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مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 102 رحلة دولية وداخلية خلال 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
02:30 م | السبت 24 أكتوبر 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 202 رحلة طيران دولية وداخلية خلال ال 24 ساعة القادمة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 202 رحلة طيران دولية وداخلية خلال ال 24 ساعة القادمة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 102 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 11783 راكبا، كما يغادر المطار 102 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 11262 راكبا.

صالات السفر والوصول بالمطار تواصل استقبال المسافرين 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة، رحلات طيران قادمة من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مصر للطیران تسير اليوم 54 رحلة جوية 

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها ستسير على مدار، اليوم السبت، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تقل على متنها ما يقرب من 6000 راكب، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة، داخل المطار، وعلى متن طائراتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحفاظا على صحة وسلامة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، "أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، جنيفا، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، الخرطوم، الشارقة، الخرطوم، بغداد، تونس، البحرين، نيويورك، أديس أبابا، فرانكفورت، موسكو، نيروبي، أبوجا، لاجوس، أكرا" وثلاث رحلات إلى كل من "دبي، جدة" ورحلتين إلى كل من "إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة" و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من "شرم الشيخ، الغردقة" ورحلة جوية إلى كل من "الأقصر، أسوان" وهذا بخلاف 3 رحلات شحن جوي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي والشركة الوطنية القابضة مصر للطيران جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتطبق كل الإجراءات الوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بصالات السفر والوصول. 

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