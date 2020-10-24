جمارك برج العرب تضبط راكباً قادماً من إيطاليا حاول تهريب أقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك بمطار بر ج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي سلامة مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦١ َوقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٢ وقانون الاستيراد و التصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

الجمارك تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة إيز اير القادمة من إيطاليا إشتبه إسلام عبدالوهاب مأمور الحركة في الراكب ص . ي . ع الذى بدأ عليه القلق والإرتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة تستحق سداد الرسوم الجمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة xray وعرض الراكب على جهاز الـbodyscan بمعرفة إيهاب شوقي وكمال عبدالحافظ مسئولي الفحص فتلاحظ وجود شرائط مخبأة داخل جيوب الراكب .

80 قرص كونترمال المخدر بجيوب الراكب

وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا من كارم محمود وجمال الطحان مأموري الحركة ومحمد الشربيني رئيس الوردية فتبين وجود 80 قرص كونترمال المخدر بجيوب الراكب .

قرر مصطفى العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2020 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

كان رجال الجمارك بقرية البضائع بمطار برج العرب الدولى برئاسة الدكتور سامى رمضان مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد احبطوا محاولة تهريب عدد من الصقور الحية النادرة، وذلك بالمخالفة لقانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، واتفاقية سايتس واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية والمرسوم الوزاري المصري رقم 1150 لعام 1999.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول إحدى شهادات المصدرة للشارقة على طائرة خطوط العربية ، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن سمان مذبوح ومعبأ فى علب من الفوم داخل صناديق خشبية .

اشتبه مصطفى هداية مدير التعريفة، ومحمد الصباغ مدير إدارة جمارك قرية البضائع فى أحد الصناديق الفوم المعبأ بها السمان نظرا لاختلاف الوزن، وتم كشف الرسالة وفتح الصناديق فتبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبار أبيض داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان.

وقرر الدكتور سامى رمضان مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة التى قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية للتعامل مع الصقور وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها