اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 159 رحلة تقل 19 ألف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 80 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها نحو 10 آلاف مسافر من مختلف دول العالم ومن جنسيات مختلفة .

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ24 القادمة مغادرة ووصول نحو 19 ألف راكب على متن 159 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

مصر للطیران تسير 440 رحلة لمختلف دول العالم

كانت الشركه الوطنية القابضه مصر للطيران أعلنت أنها ستسير اليوم 40 رحلة جوية إلى كل من " باريس، فرانكفورت، لندن، بغداد، أديس أبابا، ندجمينا، الشارقة، بيروت، أربيل، أبوجا، ميلانو، عمان، مدريد، روما، أمستردام، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، عنتيبي"، ورحلتين جويتين إلي كل من "الدمام، إسطنبول، دبي، أبوظبي، جدة، الخرطوم"، و6 رحلات داخلية ثلاث رحلات إلى الغردقة، ورحلتين إلي شرم الشيخ ورحلة واحدة إلى أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب من جنسيات مختلفة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لضمان سلامة المسافرين والوافدين.