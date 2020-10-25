مطار القاهرة الدولي يستقبل 23 ألف مسافر خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس السبت، 102 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها، 11783 راكبا، وغادر المطار 102 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، أقلت على متنها 11262 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارج، سيرتها شركات دولية و عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

6000 راكب تقلهم مصر للطیران خلال 24 ساعة

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها سيرت على مدار يوم أمس السبت، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية أقلت على متنها ما يقرب من 6000 راكب، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة، داخل المطار، وعلى متن طائراتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحفاظاً على صحة وسلامة المسافرين، والعاملين بصالات السفر والوصول.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سيرت رحلاتها يوم أمس السبت بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، « أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، جنيفا، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، الخرطوم، الشارقة، الخرطوم، بغداد، تونس، البحرين، نيويورك، أديس أبابا، فرانكفورت، موسكو، نيروبي، أبوجا، لاجوس، أكرا» وثلاث رحلات إلى كل من « دبى، جدة» ورحلتين إلى كل من « إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة» و 8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من « شرم الشيخ، الغردقة» ورحلة جوية إلى كل من « الأقصر، أسوان» وهذا بخلاف 3 رحلات شحن جوى.

مصر للطیران تسير 40 رحلة جوية اليوم

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت أنها ستسير غدا، الأحد 40 رحلة جوية إلى كل من « باريس، فرانكفورت، لندن، بغداد، أديس أبابا، ندچمينا، الشارقة، بيروت، أربيل، أبوجا ،ميلانو ، عمان، مدريد، روما، أمستردام ، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، عنتيبي، ورحلتين جويتين إلي كل من الدمام، اسطنبول، دبي ، أبوظبي ، جدة، الخرطوم» و6 رحلات داخلية ثلاث رحلات إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ ورحلة واحدة إلى أسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، والشركة الوطنية القابضة مصر للطيران جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بصالات السفر والوصول والراكب الطائر وأطقم الضيافة.