"دايرة" مبادرة لبيع الملابس المستعملة لدعم المحتاجين

استضاف الإعلامي أحمد يونس في برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، مؤسسة مبادرة "دايرة" لبيع الملابس المستعملة لدعم المحتاجين.

وقالت بسمة توكل، مؤسسة مشروع "دايرة"، إنها تعمل في المجتمع المدني منذ 2010 ومن خلال تعاملها وجدت مدى الاحتياج الحقيقي للمحتاجين للمال أكثر من الملابس، ومن هنا جاءت فكرة "دايرة"، لافتة إلى أنها من الأشخاص الذين لديهم ملابس كثيرة فقررت عرض بعضها بعد تنظيفها لبيعها جزءا من العائد تستفيد منه والجزء الثاني يذهب كتبرعات.

وتابعت: "انت بتديلي الهدوم وبعد كدة بتتضنف وتتعقم وتتصور لتنشر على المنصة وبعد كدة يتواصل معايا المشتري، وببعتله الهدوم لحد باب البيت، ومش أي هدوم بقبلها، لازم تكون في حالة جيدة جدا، عاوزين ننشر فكرة شراء الهدوم المستعملة".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للجانب الخيري، فيتم تسليط الضوء كل شهر على فئة معينة مستهدفة علي سبيل المثال المشردين أو مرضى السرطان أو العوامل المتضررة من كورونا، وفي نهاية كل شهر تخصص جزء من المبيعات والعائد للمنحها للفئة المستهدفة، مؤكدة أنه يوجد هامش للربح بالمبادرة تخصص لعمليات ما قبل البيع مثل التنظيم.

وأوضحت أنهم أطلقوا موقع إلكتروني منذ شهر، بينما على السوشيال ميديا مثل الفيسبوك وإنستجرام منذ 9 أشهر، لافتة إلى أن هناك تفاعلا كبيرا بالمبادرة، والمواطنين متقبلين فكرة شراء الملابس المستعملة ولا يوجد أي مشكلة منها، "أكبر تعليق بشوفه إن الفكرة حلوة جدا ومختلفة والجزء الخيري اللي فيها بيخلينا نتشجع ونتابع المنصة".