نماذج من نور.. 3 شباب يروون قصة كفاحهم بـ"أتوبيس السعادة"

سلط الإعلامي أحمد يونس، خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الضوء على قصة كفاح مميزة لـ3 شباب كفيفين يستعرضون تفاصيلها خلال البرنامج.

وقالت "سلمى رمضان"، إنها تعمل "كول سنتر" في الدليل، وهي أول عمل لها: "كنت مبسوطة جدا وهي اللي جرأتني وخلت فيا شخصية ولباقة في الكلام، في الأول كنت مهزوزة ولكن مع الوقت والممارسة اشتغلت كويس وحققت تارجت كويس، الشغل غير فيا كتير للأحسن، واختلاف الناس رحمة لازم نكون مختلفين لأن لو مكناش مختلفين مكنش حد كمل التاني، احنا زي بعض مفيش أي تفرقة".

من جانبها قالت "رضوى نادر"، إنها طالبة في الثانوية العامة، وحصلت على منحة من الجامعة الأمريكية استمرت عام ونصف، تتضمن كل ما يتعلق باللغة الإنجليزية، وكانت لها تأثير على شخصيتها، واكسابهم مهارات التواصل ومبادئ الاقتصاد، لافتة إلى أنها قدمت في منحة أخرى تابعة للجامعة الأمريكية لتأهيلهم للجامعة، "أنا عاوزة أوصل فكرة إننا مش مرضى ونظرة الشفقة من صوت الناس لما بتقابلنا بجد بتضايقنا".

وأوضح "محمد خالد"، أنه من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة دفعة 2014، ومر بعدها بمراحل عديدة في حياته حيث التحق بكلية الألسن، وحاليا يعمل في مجال الـ"آي تي"، "لما اتخرجت من الكلية اتكلمت مع ناس كتير جدا عشان أشتغل في المجال دة، كان الرد انت إزاي هتشتغل؟ ولكن مديري في الشغل لما قعدت معاه تحدى الدنيا وأتاح لي الفرصة".