بروتوكول تعاون بين "الهجرة والأوقاف" لمكافحة الهجرة غير الشرعية

بدأ قبل قليل توقيع بروتوكول بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مقر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، حول التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال مبادرة "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تُعتبر مبادرة "مراكب النجاة"، مبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وقد بدأت وزارة الهجرة بزيارة إلى المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

وأكدت الهجرة فى بيانها منذ قليل، أنه تمت زيارة 4 محافظات "الغربية، والبحيرة، والفيوم، والمنيا" للحديث مع المواطنين والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب النجاة" مع شرائح مختلفة من المواطنين، سواء القصر أو المرأة، خاصة أن المرأة في هذه المحافظات لها كلمة مسموعة بين أسرتها..

تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، وقد عكفت الوزارة على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة، تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن الحقوق القانونية، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

كما أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، وكانت البداية في نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج مراكب النجاة كمبادرة قومية لبناء الوعي وربطها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.