التعليم: الوضع الصحي بالمدارس ممتاز.. ولا إصابات بكورونا بين التلاميذ

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم دون حدوث أي أزمات، مشيرا إلى أن الوضع الصحي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية في الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي ممتاز، ولم نرصد أي إصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين داخل المدارس، موضحا أن مستحيل إلغاء العام الدراسي الجديد في ظل تحديات جائجة كورونا.

وقال حجازي، لـ"الوطن"، إن الوزارة لن ولم تنظر إلى الإشاعات المغرضة التي يروجها البعض على العديد من المواقع عبر السوشيال ميديا بوجود إصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ في إحدى المدارس، مؤكدا أن هذه الإشاعات غرضها عدم استكمال الدراسة، موضحا أن العام الدراسي سيستكمل مهما حصل، ولدينا سيناريوهات حال حدوث أي أزمات من شأنها تهديد اليوم الدراسي.

وأشار حجازي، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير اليوم الدراسي بالمدارس لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير اليوم الدراسي، مؤكدا أن عمليات تطهيو وتعقيم المدارس تتم بصورة دورية من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعن المعلمين، أوضح نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أن زيادة بدل المعلم بنسبة 50% وحافز الأداء بنسبة 50%، والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية تعكس إيمان القيادة السياسية بالتعليم بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة، كما أن فكرة إنشاء صندوق لرعاية المعلمين اجتماعيا وماديا جديرة بالاحترام، مؤكدا أن المعلم هو عصب العملية التعليمية في مصر.

ونوها حجازي، إلى أن مجموعات التقوية بدأت في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المجموعات بديل مناسب للغاية للدروس الخصوصية، موضحا أن الهدف من المجموعات رفع المستوى التعليمي للطلاب بمختلف الصفوف الدراسية.