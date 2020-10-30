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ضبط مصنع لإنتاج الترامادول والفياجرا في حملة بالقناطر

تحريز 10 آلاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية

كتب:

حسن صالح
05:48 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
ترامادول

ترامادول

أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس "هانى ا." المسؤول عن مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا بباسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية بباسوس بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن قيام المسؤول عن مصنع "بدون ترخيص" بمنطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.

وتم تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وتم ضبط المسؤول عن المصنع، ويدعى "هانى ا"، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة ترامادول، و10 آلاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمر بقرارها السابق.

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