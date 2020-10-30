مطار القاهرة يستقبل 26 ألف راكب على متن 212 رحلة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 104 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 13675 راكبًا، كما يغادر المطار 108 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 12981 راكبًا.

استقبال 212 رحلة تقل على متنها 26 ألف مسافر

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي سوف تستقبل اليوم، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

سلطات الحجر الصحي تطبق الإجراءات الاحترازية

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، والحد من انتشار الفيروس بين العاملين.

منح مصر للطيران للخدمات الأرضية تجديد اعتماد الإيزاجو الدولية

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شهد الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" منح شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية دون نقاط عدم تطابق، بحضور لفيف من قيادات مصر للطيران.

وتوجه الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بخالص الشكر والتقدير لأبناء الشركة لما بذلوه من جهد انعكس إيجابيًا على نتيجة التفتيش.

رشدي: عنصرنا البشري يتميز بقدرات فنية وروح تنافسية

وأضاف، أن العنصر البشري بشركات مصر للطيران يتميز بقدرات فنية وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف، وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وجعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

وكان المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أكد أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية، حيث شملت المراجعات إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر، وإنهاء إجراءاته وحتى صعوده الطائرة، وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها، وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة، والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع، مؤكدًا أن هذه الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم والتي وصلت إلى 135 عميلا من كبرى شركات الطيران.

وكان الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بمصر للطيران، أكد أن برنامج مراجعات الـISAGO هو برنامج خاص بمنظمة "الإياتا" بدأ منذ عام 2008 لمنح شهادة الأيساجو لمقدمي الخدمة الأرضية في المطارات، من خلال مراجعة وتقييم مدى تحقق متطلبات السلامة أثناء تقديم الخدمة الأرضية للطائرات، ويهدف البرنامج إلى رفع معدلات السلامة والجودة والأمن داخل المطارات، وتقليل الحوادث وتكلفة المراجعات.