حملات أمنية في مطار القاهرة لضبط المخالفات

كشفت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، أنّ اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات، بمشاركة إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام صالات السفر والوصول.

وأوضحت المصادر، أنّ السلطات الأمنية بالمطار تنسق مع الجهات كافة، لتسهيل وتيسير إجراءات سفر ووصول الركاب بجميع مباني المطار، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وبداية زيادة الحركة التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في الوقت الراهن، وللتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

تشديد الإجراءات الأمنية

وأضافت المصادر أنّ السلطات شددت إجراءاتها الأمنية بمداخل ومخارج المطار لملاحقة الخارجين على القانون، لتنظيم عملية دخول المسافرين والسائحين للبلاد، وضبط حركة السيارات داخل محيط مطار القاهرة الدولي للحد من الزحام أو التكدس أمام بعض صالات السفر والوصول.

وأكدت المصادر، أنّ السلطات الأمنية تشن حاليا حملات أمنية مختلفة في أوقات متعددة، لضبط المخالفين وتحرير المحاضر المرورية، لضبط إيقاع سير السيارات بالطرقات المؤدية إلى صالات السفر والوصول وجراجات السيارات.

فرق عمل وتنسيق بين الإدارات الأمنية المختصة

وكانت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أعلنت تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وجرى شن عدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وترحيل المضبوطين إلى أقسام الخليفة، والنزهة، تمهيدًا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

منتصر مناع يشهد احتفال تجديد اعتماد شهادة الأيزو

وكان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، شهد مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية (2015_ISO 9001 ) لمطار شرم الشيخ الدولي، المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال، بحضور الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار خالد عبدالسلام مدير المطار، ولفيف من قيادات الشركة المصرية للمطارات.

وكان نائب وزير الطيران، هنأ العاملين بمطار شرم الشيخ على تجديد شهادة الأيزو، وأشاد بروح العمل والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية في المطار، مضيفا أنّ تجديد الشهادة يأتي في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالاهتمام برفع كفاءة وتطوير معدلات الأداء بالمطارات المصرية، والتزامها بمعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة، والذي يعد من أهم موشرات التقييم الفعلي في الأداء، ويساهم في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.