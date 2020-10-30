مرشحو "الحي الراقي" للناخبين: انزلوا وحفزوا أولادكم على المشاركة

واصل مرشحو الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، بانتخابات مجلس النواب، جهودهم لحسم المعركة الانتخابية، وكسب ثقة الناخبين، والعمل على تحصيل أكبر نسبة ممكنة من الأصوات خلال السباق الانتخابي، والذي انطلق فور إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي.

وقالت الدكتورة أماني الرويني لجموع الناخبين خلال مؤتمر انتخابي نظمه عدد من أنصارها بمدينة الشروق: "أدعوكم وأناشدكم لرفض المال السياحي، وأشد على أيديكم أن ترفضوا جميع المرشحين الذين يستغلون فقر الفقراء، لسرقة أصواتهم بمقابل مادي"، مشيرة إلى أن مصر لن تتقدم إلا بالشباب، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته.

أماني: المشاركة في الانتخابات البرلمانية حق وواجب

وأضافت أن الانتخابات حق دستوري لكل مواطن وعلينا جميعا أن نشارك وأن نحسن الاختيار، حتى نجد المرشحين وقت الأزمات.

فيما واصلت الدكتورة سميرة علي زهران، المرشحة لعضوية مجلس النواب بالدائرة، حملتها الانتخابية بالتركيز على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

زهران: بفضل الرئيس أصبحنا نطالب بجودة الخدمات

وقالت سميرة خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، كنا نسعى لتقديم خدمات البنية التحتية لجموع المصريين، ولم نكن قادرين على ذلك، واليوم بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصبحنا نطالب بتجويد الخدمات، والرفاهية، في ظل وجود بنية تحتية جديدة على أعلى مستوى.

وأضافت عضو مجلس إدارة النقابة العامة للاتصالات، وسكرتير اتحاد عمال مصر، ورئيس نقابة الاتصالات، أن مصر الآن في عهد الرئيس السيسي تختلف عن مصر قبل توليه السلطة، ونسعى دائما لتقديم كافة الخدمات التي يرغب فيها المواطن، ويسعى إليها، بسهولة ويسر، لأننا نستحق الأفضل دائما.

وتابعت أن مصر تعيش تحديات غير مسبوقة، وعلينا جميعا أن نتحد ضد الإرهاب وأهل الشر، ونقف خلف جيشنا وخلف الشرطة للقضاء على التطرف والأفكار الهدامة، حتى نسلم الأجيال القادمة مصر بدون متطرفين أو إرهابيين.

حمادة: علموا أولادكم المشاركة

وشدد مصطفى نصر حمادة مرشح بالدائرة، على ضرورة التصويت والمشاركة، مضيفا خلال مسيرة شبابية شارك فيها العشرات من أنصاره، أن المشاركة حق وواجب وطني، وعلينا ألا نتخلى عن دورنا، وأن نخرج، ونعلم أولادنا المشاركة والتصويت، حتى يعتادوا على ذلك.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، عن الدائرة لدورة واحدة، ادعوا المرأة المصرية، أن تحفز أولادها وأفراد أسرتها على المشاركة، والحضور المبكر أمام اللجان الانتخابية، وعدم التخلي عن حقها في التصويت، كما أدعو المصريين أن يخرجوا، وأن يحتفلوا أمام اللجان، لجذب وتحفيز المواطنين على النزول والمشاركة، باعتباره عرسا ديمقراطيا ويوما من أيام مصر المشهودة.

جولات سريعة على أبواب المساجد

وجدد المرشح أحمد مبارك، عهده مع الناخبين، وناشدهم، بضرورة تحفيز كل من يرفض المشاركة، وقال خلال مسيرة امتدت لعدة مناطق، وشارك فيها المئات من أنصاره، معركتنا الحقيقية تتلخص في المشاركة، وكل من يدرك مواطن لم يشارك عليه أن يؤدي دوره تجاه وطنه، بتوعيته بضرورة المشاركة، لأن مصر يجب أن يشارك في بنائها جموع المصريين، ومصر تستحق منا الكثير، ونأمل ألا يتكاسل أحد عن أداء دوره الوطنى.

والتقى المرشحون أبناء الدائرة خلال جولاتهم داخل القطاع والذى يضم مناطق "مدينة القاهرة الجديدة والقطامية، والنزهة، ومدينة الشروق، ومدينة بدر، ومدينتى، والرحاب" عقب صلاة الجمعة مباشرة، وسط ترحيب من جموع الناخبين، ويترشح بالدائرة 43 مرشحا، للمرة الأولى في تاريخ الدائرة، ما يجعلها من الدوائر المرشحة لخوض معركة الإعادة بجدارة، نظرا لتفتيت الأصوات، بسبب كثرة المرشحين.

مبارك: المشاركة في التصويت حق من حقوق الوطن علينا

ورغم انضمام عدد لا بأس به من الأحياء الراقية بالدائرة، إلا أنَّ الأصوات الحقيقية ستنطلق من حي "النزهة، ومدينة بدر" باعتبارهم الكتلة التصويتية الأعلى من حيث العدد.

ونظمت الأحزاب عددا من الجولات للتعريف بمرشحيها، بين جموع الناخبين، فيما لجأ مرشحو المقاعد الفردية للأندية، والمقاهي للوصول إلى الناخبين، والمشاركة في حل بعض المشاكل الفئوية، ووعد مرشحي مستقبل وطن، حل كافة مشكلات المساحات الخضراء بالمدن الجديدة، بينما أكتفى بعض المرشحين بالبقاء داخل مناطق نفوذهم أملا في اقتناص الكتلة التصويتية للفوز بعضوية المجلس .

الأحزاب تدفع بـ7 مرشحين

كانت 6 أحزاب دفعت بـ7 مرشحين، وجاءت كالآتي :حزب مستقبل وطن : محمد السيد محمد سليمان وشهرته محمد سليمان، ومحمد شديد لبيب الحناوى وشهرته محمد الحناوى. حزب المصريين : شريف محمود عبد الحميد أمين وشهرته شريف مسلم.حزب حماة الوطن : مصطفى مجدى صابر عبد النبى وشهرته مصطفى مجدى صابر. حزب الوفد الجديد : أيمن عبد الفتاح أحمد عطا الله وشهرته أيمن عطا الله. حزب أبناء مصر : ممدوح محمود رشدى وشهرته لواء ممدوح رشدى حزب الإتحاد : أحمد صفوت على مبارك وشهرته أحمد مبارك. فيما يشارك الجنس الناعم بقوة، خلال هذه المعركة حيث ترشح 7 مستقلات، أبرزهم الدكتورة شيرين إبراهيم حسن فراج، عضو مجلس النواب، وأمانى أحمد على السيد أحمد الروينى، و يسرا يسرى سعد الشاعر، وسامية محمد عبد الغنى سليمان عوض، والدكتورة سميرة محمود على زهران، ونيفين عزت شندى إبراهيم، وفاطمة الزهراء محمد محمود . ويتنافس في السباق كمستقلين كل من، أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد، وخالد إبراهيم محمد عامر، والمستشار محمد محمد عبد الفتاح الدميرى، والدكتور حافظ فؤاد عبد الرحمن سالم، والمهندس محمد عمارة زيدان عمار ، وياسر محمد سعد أحمد اللبيدى، والدكتور أحمد عفيفى مصطفى السيد وشهرته، ومصطفى نصر حماده عيسى، وأحمد علاء محمد كامل فايد، ومحمد محمود عبد العظيم محمود محمد العجرودى، وتامر عبد الحق عبد الرحمن سليمان، وحجازى الشبراوى إبراهيم دسوقى، ومحمد عبد الواحد محمد رياض، ومحمد مصطفى أبو المجد شحاتة، وفيصل عبد الرحمن سلطان كيلانى، وتامر حسن محمد سحاب، ونبيل فوزى إبراهيم سيد أحمد، وحمدى كمال عبد العظيم الشحات، ومنصور محمد إسماعيل عبد المنعم، وأشرف كامل توفيق حنين، وسيد على عبد الحميد على حسين، وخالد رزق أبو العطا محبوب، وعادل جلال عبد الوهاب أبو عامر، وبسام عبد الحكيم أحمد السيد، وأشرف محمد عبد الفتاح عيسوى سيد أحمد، وعلاء الدين أحمد محمد إبراهيم عبد العال ، وعادل شبيب محمد على، وعبد الله محمد عبد الله سيد رفاعى، وعلى محمد أحمد محمد، ليصل إجمالى عدد المرشحين المستقلين من الرجال 29 مرشحا.