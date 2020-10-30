جد الطفل المتوفي بسبب "بابجي": "كانوا 3.. وأحدهم نجا من الموت بعد تحذيرهم"

كشف الحاج محمد أبو حسن، جد الطفل إبراهيم محمد لأمه، الذي توفي برفقة صديقه يوسف أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية، بعزبة العسكر التابعة لمركز أبوصوير، تفاصيل الواقعة، موضحا أنها بدأت بخروج الطفلين المتوفين ومعهما ثالث؛ للاحتفال بالمولد النبوي، الشريف، ولكنهم لعبوا "بابجي" على الهاتف، علي شريط السكك الحديدية في العزبة.

وأضاف جد الطفل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أحد الأطفال الثلاثة في الواقعة شاهد القطار قادما، وحذرهم ولكن لم يسمعا له؛ لأن القطار كان يسير مظلما بدون إضاءة، بجانب وضعهما سماعات الأذن؛ فلم يسمعا صوت القطار، وحدثت الفاجعة بوفاة الاثنين، وظل الثالث يبكي، وفق رواية الأهالي لنا، قائلا: "القطر سرقه مننا".

وتابع الجد: "عندما كان يأتي حفيدي لزيارتي كان يمسك هاتفه، ويجري بجواره ويلعب تلك الألعاب التي تدمر الحياة وتؤثر علي الأطفال، مشددا على أن الأسر عليها الاهتمام بأبنائهم، والخوف عليهم في ظل تواجد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك الألعاب التي تؤثر على مستقبلهم وتضيع حياتهم، مؤكدا أن الخبر وقع على الجميع مثل الصدمة.

وأوضح الجد أن حالة الأب والأم صعبة جدا، بعد معرفتهما بخبر وفاة ابنهما، مضيفا: "لم يأكلا منذ ذلك الحين.. بنتحايل عليهم عشان ياكلوا خاصة أنه الابن الوحيد لهما على بنتين"، مشددا على أن والديه يلقيان محبة من الجميع، ما أثر في نفسية جميع أبناء القرية.

وشيع المئات من أهالي عزبة العسكر بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، جنازة الطفلين إبراهيم ويوسف، وسادت حالة من الحزن جميع أهالي العزبة والقري المجاورة، الذين شاركوا في تشييع الجثمان.

ولقي اثنان من الأطفال أمس الخميس، مصرعهما أسفل عجلات قطار في عزبة العسكر بمركز أبوصوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، في أثناء لعبهما "بابجي" على شريط السكك الحديدية، ما أدي إلي مصرعهما في الحال.